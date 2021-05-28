МЧС: В Красноярском крае подтоплено 14 населенных пунктов

Подтопления стали причиной серьезных затруднений в снабжении и передвижении жителей 14 красноярских сел. Им на помощь пришли местные спасатели.

"В Ермаковском и Шушенском районах Красноярского края всего подтоплено 15 жилых домов, 348 участков и 228 дачных участков. В Каратузском, Ермаковском, Курагинском районах края отмечаются переливы на пяти участках автодорог. Отрезанными от дорожного сообщения остаются жители 14 населенных пунктов. Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям районов, отрезанных водой от дорожного сообщения", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом прогноз погоды и паводка в целом пока негативный. Уровень воды в реках продолжает повышаться. По сообщению МЧС, все местные чиновники и жители проинформированы о возможном осложнении гидрологической обстановки в крае.

"На всех переливах дорог дежурят дорожные службы, сотрудники ГИБДД и МЧС. На участке перелива автодороги Курагино - Черемшанка дежурят сотрудники аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Красноярскому краю, которые обеспечивают переправу жителей, на случай если им понадобится медицинская или иная помощь. Всего для ликвидации последствий паводка в крае задействована группировка - 122 человека, 49 единиц техники и плавсредств", - уточнили в МЧС.