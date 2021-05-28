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28.05.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров. Решение о такой форме поддержки туристической отрасли было принято по итогам прошедшей в Республике Алтай встречи председателя правительства с представителями туриндустрии. На эти цели уже выделено 1,2 миллиарда рублей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Компаниям будут возмещать половину затрат на организацию чартеров. Компенсации положены туроператорам, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.

На Алтае в развитие туротрасли инвестировали более миллиарда рублей
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