Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров

Компаниям будут возмещать половину затрат на организацию чартеров. Компенсации положены туроператорам, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.