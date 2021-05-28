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28.05.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

Трехминутный ураган принес небывалые разрушения в алтайское село

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Мощнейший ураган обрушился на село Старая Тараба в Кытмановском районе Алтайского края. Как передает KP.RU, шквалистый ветер сорвал с места огромные металлические емкости для хранения зерна, принадлежавшие местному сельхозпредприятию.

Фото: Наталья Коротченко
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Одному из работников удалось заснять этот момент на камеру смартфона. Видно, как крупные конструкции катятся по полю, подгоняемые порывами ветра. Это оборудование для зернохранилища было закуплено фермерами совсем недавно, его еще не успели закрепить. По словам местных жителей, ураган бушевал около трех минут, но принес значительные убытки.

Помимо сорванных и смятых емкостей, которые не подлежат восстановлению, ветер повредил линии электропередач, ограждения, а в самом селе повалил тополь, который рухнул прямо на жилой дом. По счастливой случайности во время урагана никто не пострадал.

За день до этого в ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредили, что на территории региона ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. Муниципальным властям и коммерческим структурам рекомендовали принять меры во избежание возможных происшествий из-за падения деревьев или слабозакрепленных конструкций.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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