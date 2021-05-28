На Омском НПЗ появилась собственная ПЦР-лаборатория

На Омском НПЗ начала работу лаборатория для проведения ПЦР-тестирования сотрудников. Создание антивирусной инфраструктуры на предприятии позволит разгрузить городские медицинские организации и ускорит получение результатов тестирования сотрудников.

Лаборатория открылась на заводе в рамках комплексной программы "Газпром нефти" "Антивирус". Она аккредитована Роспотребнадзором и имеет лицензию на осуществление исследований на COVID-19.

- Открытие собственной лаборатории стало очередным этапом в масштабной работе нашего предприятия, которую мы ведем для защиты здоровья своих сотрудников, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Теперь наши медики могут проводить исследования, не отправляя биоматериал в другие лаборатории. Это существенно сокращает сроки получения результатов. Мы будем и дальше продолжать тестирование персонала наравне с проведением добровольной вакцинации. В совокупности все эти меры позволяют нам сохранить здоровье людей и обеспечить бесперебойное производство.

Сегодня на нефтеперерабатывающем предприятии создан Центр мониторинга, где ведут постоянное наблюдение за состоянием здоровья каждого сотрудника. В случае необходимости работники могут получить консультацию специалистов дистанционно с помощью средств телемедицины и не посещать лично городские поликлиники. На заводе активно идет прививочная кампания, продолжается тестирование персонала и исследования на антитела.

По данным руководства предприятия, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции сформирован более чем у 70 процентов сотрудников.

В то же время на заводе продолжают соблюдать строгие противоэпидемические меры и масочный режим. Проходные оснащены высокоточными системами контроля температуры. Помещения обеззараживаются бактерицидными рециркуляторами, контактные поверхности обрабатываются антисептиками.