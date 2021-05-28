Набережную Енисея в Красноярске затопило из-за сбросов воды на ГЭС

С пятницы увеличился сброс воды на Красноярской гидроэлектростанции, сообщили в пресс-службе мэрии. По данным Енисейского бассейнового водного управления, ожидается повышение сбросных расходов до 4000 - 6000 кубометров в секунду.

Согласно сведениям на 28 мая, уровень воды в Енисее поднялся на 10 сантиметров. Подтоплена Центральная набережная в Красноярске.

Сотрудники Красгорпарка перекрыли покрытый водой участок ради безопасности горожан, сообщает мэрия.

Не исключено дальнейшее затопление территорий близ берегов Енисея.