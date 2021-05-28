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28.05.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

Набережную Енисея в Красноярске затопило из-за сбросов воды на ГЭС

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска Фото: Пресс-служба администрации Красноярска
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска

С пятницы увеличился сброс воды на Красноярской гидроэлектростанции, сообщили в пресс-службе мэрии. По данным Енисейского бассейнового водного управления, ожидается повышение сбросных расходов до 4000 - 6000 кубометров в секунду.

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Согласно сведениям на 28 мая, уровень воды в Енисее поднялся на 10 сантиметров. Подтоплена Центральная набережная в Красноярске.

Сотрудники Красгорпарка перекрыли покрытый водой участок ради безопасности горожан, сообщает мэрия.

Не исключено дальнейшее затопление территорий близ берегов Енисея.

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