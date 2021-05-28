Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире

В Омской области пожилая женщина сорвала прямое включение регионального канала из одного из населенных пунктов Саргатского района. На странице телеканала в Instagram прокомментировали инцидент, предположив, что журналистам скоро придется записываться на курсы самообороны.

Также в сети появилось видео на котором бабушка прогоняет журналистку из кадра. Телевизионный репортаж был посвящен теме здравоохранения. Корреспондент рассказывала, что в район будет поставлено более 100 единиц медицинской техники, в том числе диагностической. В этот момент она перевела взгляд в сторону, так как женщина "пошла в атаку".

Неразборчиво бранясь, бабушка прогнала журналистку из кадра и та была вынуждена извиниться. Позже она появилась перед телекамерой, но настойчивая пенсионерка набросилась на корреспондента уже с другой стороны. Все происходило на фоне памятника в честь "бессмертного подвига материнства".