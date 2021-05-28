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28.05.2021 14:29
Рубрика: Власть

Реконструкция здания для новосибирского театра идет по графику

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Реконструкция здания по улице Максима Горького, 52, в котором будет располагаться Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, идет в полном соответствии с графиком. В этом убедились участники совещания, которое провел на объекте министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Строители приступили к обустройству кровли. Они завершают укрепление фундамента и армирование стен. По словам директора подрядной организации РСУ №5 Михаила Голубева, на первом этапе реконструкции, который завершится к концу 2021 года, планируется выполнить свайные работы, укрепить фундамент и основания, возвести несущие и ограждающие конструкции, обустроить кровлю.

Фото: Татьяна Кравченко
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Реконструкция здания стоимостью 530 миллионов рублей идет по национальному проекту "Культура" за счет средств как областного, так и федерального бюджетов. Работы ведутся под контролем регионального министерства строительства.

- Здание бывшего кинотеатра "Пионер" - знаковое для нашего региона, первый кинотеатр в нем был открыт еще в 1910 году, поэтому сохранить его в ходе реконструкции - наша основная задача. Строители крайне аккуратно проводят работы… Приходится адаптировать проектную документацию, чтобы не изменился внешний облик здания, при этом были выполнены все современные требования безопасности, - отметил Иван Шмидт.

По его словам, в ближайшее время областные власти совместно с мэрией Новосибирска решат несколько вопросов по подключению объекта к внешним сетям. Это позволит сохранить темпы реконструкции.

Второй этап работ запланирован до конца 2022 года. В ходе него будут обустроены перегородки, гидроизоляция, входная группа, установлены двери и технологическое оборудование, смонтированы витражи и окна, проведена внутренняя отделка. В результате, как подчеркнул заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов, театр получит здание, которого не имел с момента основания - 33 года. Площадь здания составит почти 3 тысячи квадратных метров. Там будет оборудован зрительный зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, реконструкция здания для театра Сергея Афанасьева - самое масштабное мероприятие нацпроекта "Культура" в регионе.

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