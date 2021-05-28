В горах Приангарья четвертый день тушат лесной пожар

Работники лесной охраны продолжают бороться с огнем в Бодайбинском районе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области. Пожар, зафиксированный 25 мая в пяти километрах от поселка Мамакан, охватил уже более 20 гектаров, 18 из которых покрыты лесом.

Работу пожарных затрудняют особенности ландшафта - очаг возгорания находится на крутом горном склоне. Доставить в эту местность технику, чтобы провести опашку территории для предотвращения дальнейшего распространения огня, невозможно, уточнили в правительстве региона.

Ликвидировать пламя восьми работникам лесной охраны помогают девять мобилизованных граждан.

Между тем

В Иркутской области введен особый противопожарный режим, ограничено пребывание в лесу граждан, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. В предстоящие выходные дни, 29-30 мая, высокая и средняя пожарная опасность прогнозируется в лесах Качугского и Киренского районов.