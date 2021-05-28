В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ

Операцию по декриминализации сферы ЖКХ провели в Иркутске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области вместе с коллегами из региональных подразделений прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по подозрению в коммерческом подкупе задержаны девять человек, выполнявших управленческие функции в различных организациях.

Ирина Волк рассказала, что в преступной схеме участвовали руководители крупнейших управляющих компаний региона. Эти организации обслуживают свыше 1,5 тыс. домов в Иркутске - около 25 процентов всего жилого фонда города.

Была выстроена схема регулярных поборов, так называемых "откатов". Руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков, обслуживающих общее имущество многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом на стадии заключения контрактов участники преступной группы договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от 5 до 10 процентов от выплачиваемых средств. В общем прогрессивный налог, только незаконный.

С июля 2019 года эти компании ежемесячно поставляли в так называемую "черную кассу" от 3 до 5 миллионов рублей. Часть этих денег передавалась организатору схемы - предпринимателю из Санкт-Петербурга и учредителям нескольких юридических лиц. Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний. Предполагается, что мошенники незаконно получили свыше 50 миллионов рублей.

В офисах организаций и в квартирах задержанных проведено 52 обыска. Пятеро задержанных взяты под стражу, четверо - под домашний арест.