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28.05.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Красноярске заказчика убийства из мести отправят на лечение

Текст: Дмитрий Машуков

Сыщики завершили работу над уголовным делом 68-летнего красноярского предпринимателя, обвиняемого в организации заказного убийства. Жертвой должен был стать человек, виновный в смерти сына заказчика. В ближайшее время материалы дела будут направлены в прокуратуру для решения вопроса о его передаче в суд, рассказали сегодня в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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По версии правоохранителей, в 1999 году в столице края во время разбойного нападения на молодую семью погиб ее глава. По подозрению в убийстве был задержан друг детства погибшего. Молодого человека признали виновным в организации нападения и бандитизме. Вердикт: 21 год лишения свободы. В 2017 году заключенного освободили условно-досрочно.

Между тем не смирившийся с потерей отец погибшего красноярца предложил знакомому за миллион рублей подыскать киллеров, готовых отомстить за смерть молодого человека.

Об этих планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Силовики инсценировали убийство предполагаемой жертвы, а нанятый заказчиком посредник представил безутешному отцу "доказательства" якобы совершенного преступления.

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Об инсценировке знал лишь узкий круг сотрудников МВД и СК. Информацию держали в строгой секретности, поскольку заказчик убийства, желающий отомстить за смерть сына, имеет связи в правоохранительных органах и структурах власти, пояснили в Следственном комитете.

Уголовное дело передадут прокурору вместе с постановлением о "применении к обвиняемому меры медицинского характера", уточнили в ведомстве. Дело в том, что у предполагаемого заказчика убийства обнаружено заболевание, которое развилось после смерти сына.

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