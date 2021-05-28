Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 14:50
Рубрика: Власть

В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Денис Кожевников/ТАСС Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

На совещании по вопросам развития Норильска глава Красноярского края Александр Усс предложил создать стратегический план позиционирования северного города как столицы русской Арктики. Этот документ планируется представить президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Фото: Слава Степанов
На реновацию Норильска потратят 270 миллиардов рублей

По мнению Усса, план должен учитывать не только изменения в сфере градостроительства, но и производственные процессы на территории, характер взаимосвязей Норильска с материковой частью страны, инвестиционный потенциал города и комплекс других факторов.

По словам губернатора, создать абсолютно точную проекцию будущего Норильска невозможно, необходим максимально гибкий план развития, нужно предложить выбор направлений развития северного города, которые сформируют его способность адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят сохранить уникальность.

"Предлагаю в ближайшие дни создать команду, которая "поднимется" над текущей ситуацией и заглянет в Норильск будущего. В ближайшие три-четыре месяца нам необходимо подготовить первый драфт предложений, которые мы сможем представить главе государства", - цитирует губернатора пресс-служба.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности