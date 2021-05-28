В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики

На совещании по вопросам развития Норильска глава Красноярского края Александр Усс предложил создать стратегический план позиционирования северного города как столицы русской Арктики. Этот документ планируется представить президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По мнению Усса, план должен учитывать не только изменения в сфере градостроительства, но и производственные процессы на территории, характер взаимосвязей Норильска с материковой частью страны, инвестиционный потенциал города и комплекс других факторов.

По словам губернатора, создать абсолютно точную проекцию будущего Норильска невозможно, необходим максимально гибкий план развития, нужно предложить выбор направлений развития северного города, которые сформируют его способность адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят сохранить уникальность.

"Предлагаю в ближайшие дни создать команду, которая "поднимется" над текущей ситуацией и заглянет в Норильск будущего. В ближайшие три-четыре месяца нам необходимо подготовить первый драфт предложений, которые мы сможем представить главе государства", - цитирует губернатора пресс-служба.