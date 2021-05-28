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28.05.2021 14:20
Рубрика: Культура

В Новосибирске назвали лучшие спектакли Урала, Сибири и Дальнего Востока

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске назвали победителей VI межрегионального фестиваля-конкурса "Ново-Сибирский транзит".
"Идиот" новосибирского театра "Старый дом" завоевал награды в трех номинациях. Фото: Фро Подлесный/Театр "Старый дом" "Идиот" новосибирского театра "Старый дом" завоевал награды в трех номинациях. Фото: Фро Подлесный/Театр "Старый дом"
"Идиот" новосибирского театра "Старый дом" завоевал награды в трех номинациях. Фото: Фро Подлесный/Театр "Старый дом"

В основную программу эксперты отобрали шестнадцать наиболее ярких и заметных постановок прошлых двух сезонов (всего на конкурс прислали 140 заявок). Свои работы в Новосибирск привезли театры из Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Тюмени, Норильска, Новокузнецка, Кургана, Якутска. Хозяева фестиваля были представлены тремя театрами.

Фестиваль "Золотая маска" проведет конференцию "Достоевский и театр"

Спектакль "Идиот" по мотивам романа Федора Достоевского (новосибирский театр "Старый дом") по решению жюри под председательством театроведа и режиссера Марины Давыдовой завоевал награды сразу в трех номинациях - "Лучший спектакль большой формы", "Надежда сцены" (отмечена актриса Альбина Лозовая) и "Лучшая мужская роль" (Анатолий Григорьев). Постановка режиссера Андрея Прикотенко ранее удостоена национальной театральной премии "Золотая маска".

Лучшим спектаклем малой формы стала постановка Тимофея Кулябина "Дети солнца" по пьесе Максима Горького (Новосибирский драмтеатр "Красный факел"). Также у спектакля награда в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Ее получил заслуженный артист России Андрей Черных за роль Бориса Чепурного.

Награда в номинации "Лучшая работа режиссера" отдана Петру Шерешевскому за спектакль "Экстремалы" по пьесе Фолькера Шмидта (Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова).

Специальная премия жюри "За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра" досталась режиссеру Сергею Левицкому, создавшему спектакль "Наводнение" в Государственном русском драмтеатре им. Н. А. Бестужева (Улан-Удэ).

Фестиваль с 2010 года проводит Новосибирский драмтеатр "Красный факел" при поддержке правительства региона в рамках нацпроекта "Культура". Он объединил профессиональные драматические театры трех крупнейших регионов России - Сибири, Урала и Дальнего Востока.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте "Ново-Сибирского транзита": https://transit.red-torch.ru

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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