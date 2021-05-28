За какие услуги россияне могут не платить адвокатам

За бесплатной юридической помощью люди в основном обращаются, чтобы в первую очередь решить свои коммунальные, жилищные и семейные проблемы. Ситуации с социальным обеспечением - только на четвертом месте по числу обращений.

Такой рейтинг озвучил на круглом столе в "Российской газете" начальник Государственного юридического бюро по Томской области Валерий Соболев. И уточнил, что четвертое место по социальным проблемам - это итог хорошей работы его коллег в органах исполнительной власти Томской области. Так что в других регионах места в рейтинге могут отличатся, но набор проблем, как правило, один и тот же.

Государственные юридические бюро, напомним, начали создавать в 2005 году. Сейчас они работают в 26 регионах. В других - бесплатную помощь людям оказывают адвокаты. То, что эта система в России недостаточно развита, в середине мая говорил президент России на совещании с членами правительства. Глава государства поддержал предложение Минюста создать по всей стране сеть госбюро бесплатной юрпомощи для людей с небольшим достатком.

В Сибирском федеральном округе государственные юридические бюро созданы в Иркутской и Томской областях. Как рассказал Валерий Соболев, содержание таких казенных учреждений - это расходные обязательства региональных бюджетов. Томская область, например, тратит на это 21 миллион рублей в год. В структуре Госюрбюро по Томской области есть обособленные подразделения практически во всех районах региона, семь из них были открыты в 2020 году. В них ведут ежедневный прием.

Для сравнения. В Новосибирской области, где нет госюрбюро, бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты, принимая граждан в свободное от основной работы время. На оплату этих услуг из бюджета Новосибирской области ежегодно выделяют два миллиона рублей. Однако из этой суммы реально востребовано только 500 тысяч рублей. В год в регионе бесплатную юридическую помощь у адвокатов получает около 700-800 человек. В Томской области - в прошлом году смогли решить свои сложные жизненные вопросы с помощью юристов более шести тысяч томичей.

Безусловно, право на бесплатную юридическую помощь имеют не все жители России. А только те, кто попал в перечень таких льготников, который определяется законами. Есть федеральный закон о бесплатной юридической помощи и есть региональные. Последние, как правило, расширяют список льготников, обозначенный на федеральном уровне.

Также периодически возникают предложения дополнить перечни бесплатных юридических услуг и жизненных ситуаций для их получения. И в юридическом сообществе постоянно идут дискуссии по очередному предложению, следует ли это делать. Валерий Соболев считает, что любые перемены нужно осуществлять с осторожностью - расширение спектра помощи может привести к очередям в Госюрбюро и, как следствие, к снижению качества оказываемых услуг.

Справка "РГ"

В Томской области перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, шире, чем в соседней Новосибирской области.

Как уточнил Валерий Соболев, в Томской области бесплатно проконсультируют в устной и письменной форме неработающих пенсионеров независимо от их дохода. А если ежемесячный доход пенсионера ниже двух прожиточных минимумов, то еще составят для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. А также представят их интересы в судах и других организациях.

Неработающим инвалидам третьей группы все виды юридической помощи в Томской области оказывают бесплатно независимо от дохода.

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