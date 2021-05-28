Кадыров заявил, что его заявление о вакцинации поняли неверно

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова о вакцинации от коронавируса истолковали неверно. Об этом руководитель региона сообщил на своем канале в Telegram.

Он отметил, что его заявление касалось широкомасштабных разъяснительных работ среди населения, в которых должно участвовать и духовенство, и не подразумевало обязательную вакцинацию.

- Нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей.

Ранее на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Кадыров заявил, что в информационной компании за вакцинацию стоит привлекать силовиков и имамов. А разъяснительную работу следует провести с каждым жителем республики.

- С самого начала пандемии мы вводили и продолжаем вводить необходимые для сохранения здоровья граждан максимально щадящие меры, и прививочная кампания - необходимый и единственный шаг, чтобы избежать третьей волны заражения коронавирусом, а она, в случае наступления, будет гораздо опаснее и продолжительнее. И меры придется принимать такие жесткие, что прошлогодняя самоизоляция покажется "каникулами", - отметил глава Чечни.