На Ставрополье поймали водителя, уехавшего после смертельного ДТП

Правоохранители задержали водителя, которого подозревают в том, что он сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Об этом в пятницу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 8 мая в городе Михайловске на пересечении улиц Кочубея и Луговой. После аварии пострадавшая попала в больницу, где спустя пять дней скончалась. А вот водителя машины сразу найти не удалось.

Но в итоге силовики выяснили, что за рулем автомобиля тогда находился 49-летний местный житель. Сразу после ДТП он продал машину в соседнюю республику.

Сейчас его задержали. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".