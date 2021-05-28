Университеты СКФО заявили о готовности включиться в программу "Приоритет-2030"

В пятницу полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел рабочую встречу с членами Совета Консорциума вузов Северного Кавказа.

Новое объединение было создано по итогам заседания Совета при полпреде, состоявшегося в декабре прошлого года, на котором была представлена и поддержана данная инициатива. Деятельность Консорциума направлена на формирование конкурентоспособной вузовской среды, а также на содействие субъектам округа в разработке механизмов закрепления выпускников в регионах с привлечением всех заинтересованных сторон.

Открывая встречу, Юрий Чайка подчеркнул, что этот разговор - первый в подобном формате.

- Сегодня важно сформировать условия для межрегионального взаимодействия в научно-образовательной сфере, которое будет способствовать решению проблемы оттока молодежи из субъектов Северного Кавказа. Это реально осуществить через развитие конкурентоспособной образовательной среды и содействие созданию комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов в родных регионах, - отметил Юрий Чайка.

По словам полпреда, данные вопросы являются как раз предметом деятельности созданного в марте текущего года Консорциума вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов".

Более того, недавно председателем правительства Михаилом Мишустиным во исполнение поручений президента, представленных в рамках Послания Федеральному Собранию, подписано постановление "О мерах по реализации программы "Приоритет-2030", которая является крупнейшей по поддержке университетов в истории современной России.

- То есть в настоящее время созданы все условия, чтобы Консорциум активнее подключался ко всем процессам социально-экономического развития макрорегиона. И если будет необходимо наше содействие, то мы, безусловно, готовы его оказать, - заключил полпред президента.

Председатель Совета Консорциума вузов СКФО, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обозначил возможные направления использования ресурсов программы "Приоритет-2030" для решения макрорегиональных задач. Это обеспечение общественно-политической стабильности, развитие экономики при экспертно-аналитическом сопровождении ученых, а также повышение конкурентоспособности отраслевых комплексов за счет подготовки кадров и внедрения передовых разработок. Последнее направление напрямую связано с задачами Консорциума вузов СКФО.

- Предлагаю рассмотреть возможность участия в программе "Приоритет-2030" вузов, входящих в Консорциум, с целью консолидации наших общих усилий для решения важных макрорегиональных задач, - сказал Дмитрий Беспалов.

Участники встречи обсудили актуальные проблемы высшей школы Северного Кавказа. Одной из важнейших является трудоустройство выпускников после окончания обучения. Члены Совета Консорциума вузов Северного Кавказа поддержали идею аппарата полпреда о создании единого окружного "электронного банка" молодых специалистов, который включал бы в себя основные сведения о компетенциях выпускника. Такая информационная система окажет серьезную помощь крупным компаниям и финансовым группам, работающим на территории округа, в подборе будущих кадров для трудоустройства.

Справка

В Консорциум вузов Северного Кавказа вошли 17 университетов из всех семи субъектов СКФО разной ведомственной принадлежности.

На сегодняшний день Консорциум представляет собой 2/3 от общего количества государственных вузов Северо-Кавказского федерального округа, в которых обучаются свыше 120 тысяч студентов, что составляет более 60 процентов от общего контингента студентов всего макрорегиона.

К настоящему моменту Советом Консорциума уже сформирован план мероприятий на текущий год. Кроме деятельности рабочих групп, запланирована и большая событийная повестка, которая охватит все регионы Северного Кавказа.

Так, с мая по декабрь текущего года запланированы межрегиональные экспертные форумы под общим названием "Северный Кавказ - 2030". Темы сформулированы с учетом приоритетов развития округа и затрагивают широкий круг вопросов: устойчивое развитие территории, агроиндустрия, туризм, развитие малого и среднего бизнеса, IT-индустрия, гражданское общество.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом