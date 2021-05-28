Житель Дагестана осужден на 12 лет колонии за терроризм

В Дагестане местный житель получил 12 лет колонии строгого режима за создание незаконного вооруженного формирования и другие террористические преступления. Об этом "РГ" сообщили региональном управлении СК России.

По данным следствия, в январе 2017 года подсудимый создал ячейку международной террористической организации, в которую вошли еще несколько человек. Все они прошли обучение по изготовлению и использованию взрывных устройств.

У членов банды было огнестрельное оружие и боеприпасы. Их целью было убийство сотрудников правоохранительных органов и осуществление терактов.

Применить полученные знания члены незаконного вооруженного формирования, к счастью, не смогли. Их задержали сотрудники правопорядка.