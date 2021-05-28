Актеру Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле на Куршской косе

Актера Милоша Биковича могут оштрафовать за катание на квадроцикле по песчаным дюнам национального парка Куршская коса в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Видео, на котором актер катается на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы, опубликовано на его странице в соцсети. Однако песчаные дюны косы являются заповедной зоной. Посторонним находиться в этой зоне запрещено, и уж тем более там нельзя передвигаться на транспортных средствах.

Сейчас специалисты нацпарка разбираются в инциденте. Штраф за подобное нарушение составляет четыре тысячи рублей.

Куршская коса - узкий песчаный полуостров длиной 98 километров, расположенный между Балтийским морем и Куршским заливом. На протяжении всего морского побережья косы проходит искусственный защитный вал - авандюна, который препятствует разрушению полуострова морскими волнами и ветрами. Двадцать лет назад эту территорию внесли в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО как уникальный ландшафт, созданный природой и человеком.

Милош Бикович - сербский и российский актер кино и театра. В Калининградской области он снимается в комедии "Хочу замуж".