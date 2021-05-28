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Рубрика: Культура

Боярский и Соколова появились на Аллее звезд в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В ТЮЗе имени А.А. Брянцева открылся XXII международный театральный фестиваль "Радуга".

Начался он с церемонии закладки памятных знаков на Аллее звезд, что находится на Пионерской площади рядом с театром. Свои звезды обрели народные артисты России Ирина Соколова и Михаил Боярский.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Как назло, пошел дождь, хотя весь день было солнечно! Виновники торжества шли по красной дорожке под руку. Под зонтом. Поздравить коллег, друзей пришел народный артист России Сергей Мигицко:

- Ирина Соколова и Михаил Боярский - мои давние партнеры, с которыми пройден большой путь. Я счастлив, что сегодня они получают свои звезды на этой Аллее. Вдвойне приятно, что эти выдающиеся артисты представляют очень хорошие петербургские актерские династии, которые, на мой взгляд, тоже заслуживают звезд на Аллее. От души поздравляю Ирину Леонидовну и Михаила Сергеевича с таким важным событием, желаю им еще много сделать для Петербурга, для всех нас и для нашей России. Ура!

- Следующая звезда ваша! - кричали горожане любимому артисту. Михаил Боярский сказал: - Мне будет приятно, если мои внуки, которые еще читать не умеют, придут сюда и увидят, что тут был дед. И их поведут в замечательный театр, где они будут учиться азам чувств. Я верю в то, что воспитание наших детей пройдет через самое прекрасное - через общение с театром. Мы положили на это жизнь, мои родители жили для этого, работали, защищали город.

- Много на свете чудес и самое потрясающее чудо - человеческая память,- считает Ирина Соколова. - Люди уходят, а мы не успеваем сказать им самое главное, мы забываем их, а забывать нельзя… Большая благодарность ТЮЗу, правительству города за то, что здесь, вокруг детского театра на Пионерской площади начали такое дело. Это прекрасно, правильно.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Это четвертая церемония закладки звезд. Проект призван увековечить в городском ландшафте имена самых ярких представителей культуры Санкт-Петербурга. В 2016 году установили первые памятные знаки - Льву Додину, Борису Эйфману. Далее обладателями звезд стали Ирина Богачева, Юрий Темирканов, в 2019 году - Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Автор идеи - директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

- Теперь на нашей Аллее восемь звезд. Надеемся, что вся Пионерская площадь будет в именах наших замечательных, выдающихся театральных деятелей, - подчеркнула Светлана Лаврецова. Накануне Ирине Соколовой вручили премию правительства Санкт-Петербурга "За выдающиеся заслуги в области театрального искусства".

Тем временем

Фестиваль "Радуга" начался в зале ТЮЗа с концерта всемирно известного сербского музыканта, режиссера Эмира Кустурицы и группы The No Smoking Orchestra.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Встречи в России"
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По словам Светланы Лаврецовой, фестиваль должен открываться чем-то ярким, звездным, на позитиве. - Концерт группы The No Smoking Orchestra можно сравнить с театральным представлением, - отметил накануне продюсер Кустурицы Мирко Раденович.

- Кустурица играет роль режиссера, актера, вокалиста, гитариста. Нашему коллективу очень приятно, что мы открываем такой важный фестиваль, и еще в замечательный праздник - День города, это для нас честь. А также повод увидеть Петербург, где мы были не раз, в период белых ночей, встретиться со старыми и новыми друзьями. - Концерт, который объединил театр и музыку, - сказал по-русски Кустурица, поднимая тост на фуршете.

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В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Михаил Боярский РГ-Фото

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