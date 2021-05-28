Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19

В Петербурге при записи на прививку от коронавирусной инфекции можно выбрать, какую вакцину использовать. Об этом сообщил вице-премьер Северной столицы Олег Эргашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Горожане могут по желанию вакцинироваться "Спутником V", "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". К слову, третья вакцина поступила в Петербург совсем недавно и сейчас вызывает наибольший интерес у жителей.

Стоит отметить, что прививки двухкомпонентные. Соответственно, экспериментировать при одновременном введении, например, "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" нельзя. Также не стоит делать прививку по второму разу.

В ближайшее время Петербург увеличит число пунктов вакцинации. Помимо поликлиник и торговых центров, прививку можно будет сделать в крупнейших садоводствах.