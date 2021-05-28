Строительство второй очереди комплекса "Невская Ратуша" завершится в 2022 году

В Петербурге стартовала активная фаза строительства второй очереди делового квартала "Невская Ратуша". Полностью завершены работы по сооружению подземных этажей трех новых корпусов, началось устройство монолитного каркаса их наземной части.

Конкурс на проектирование и строительство административно-офисного комплекса на месте бывшего трамвайного парка и завода по производству уксусной кислоты состоялся в 2007 году. Уже тогда планировалось, что сюда переедут органы исполнительной власти Северной столицы - отсюда название Невская Ратуша. Первые три корпуса, включая здание городской администрации, были введены в эксплуатацию в 2015 году. Еще три - №№ 4,5 и 6 - примут первых арендаторов в декабре 2022 года.

Как рассказал Андрей Мухин, руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс" - девелопера проекта, сооружение второй очереди комплекса ведется с применением самых современных технологических решений. По сравнению с уже построенными корпусами ряд инноваций фактически - следующего поколения.

- Это проект класса "А+", - поясняет Мухин, - как с точки зрения строительных технологий, так и с точки зрения локации, инфраструктуры, наполнения.

Сумму инвестиций в строительство второй очереди ГК "Галс" не разглашает. "Мы не поскупились", - так прокомментировал вопрос на эту тему Андрей Мухин. Однако известно, к примеру, что при сооружении поземных этажей применялась технология top-down - усовершенствованный и более дорогостоящий вариант up-down. Решение обусловлено тем, что "Невская Ратуша" возводится в зоне исторической застройки Северной столицы, в непосредственной близости от памятников архитектуры, которые ни в коем случае не должны были пострадать. Сегодня этот этап успешно пройден, сооружена 27-метровая стена в грунте, подземная часть корпусов полностью сформирована. Работают на проекте, кстати, петербургские подрядчики.

Согласно техническим характеристикам, все три корпуса почти идентичны: общая площадь свыше 20 тысяч квадратных метров, офисная - около 15 тысяч, два подземных этажа и 10 наземных. Соединять их между собой будут 10 лифтов, один из которых VIP-класса - он обеспечит связь офиса и паркинга, минуя общие помещения.

Пандемия коронавируса внесла в проект свои коррективы. Например, была усовершенствована система вентиляции и кондиционирования воздуха. В большинстве офисов класса "А" она позволяет плотность рассадки с коэффициентом "1/10", то есть 10 квадратных метров площади на одного сотрудника. Во второй очереди Невской Ратуши этот показатель составит 1/7, кроме того, систему кондиционирования дополнит оборудования для обеззараживания воздуха.

На сегодняшнем этапе ГК "Галс" уже готова вести с будущими арендаторами предметные переговоры о сотрудничестве. Офисы могут быть сформированы в зависимости от пожеланий арендатора или инвестора. Предполагается, что помещения будут сдаваться с отделкой shell&core, то есть полностью оборудованные технически - кондиционирование, вентиляция, электричество, но без окончательной отделки. Впрочем, "Галс" может взять на себя и эту заботу.

- Мы готовы выполнить любую отделку вплоть до премиум-класса, - отметила директор департамента коммерческого управления ГК "Галс" Светлана Мазур. - Проект будет учитывать корпоративные цвета и все пристрастия заказчика, работы займут от четырех до шести месяцев в зависимости от задачи. То есть въехать в полностью готовый для работы офис можно будет к середине 2023 года.

Фото: Фото предоставлено ГК "ГАЛС"

Квартал "Невская Ратуша" спроектирован в соответствии с концепцией "город в городе", поэтому на первом этаже всех трех корпусов будут располагаться объекты сопутствующей инфраструктуры: SPA, салон связи, фитнес-клуб, кафе и рестораны, нотариальная контора, дом быта. В единый комплекс первую и вторую очередь комплекса соединят общественные пространства и ландшафтные решения. Уже сейчас Ратушная площадь с фонтаном стала местом притяжения, это подтверждают многочисленные фотографии в социальных сетях. А вокруг начинает формироваться новая городская среда, в том числе жилая застройка бизнес- и премиум-класса. Один из новых жилых комплексов так и называется - "Дом у Ратуши".

- Это был совершено депрессивный район, а сегодня "Невская Ратуша" - драйвер джентрификации района, - считает один из авторов архитектурной концепции проекта Евгений Герасимов - руководитель архитектурной мастерской "Герасимов и партнеры".

Спустя пять лет после ввода в эксплуатацию первой очереди он совершено доволен внешними характеристиками построенных объектов: натуральный камень и стекло отлично ведут себя в петербургском климате.

Возведение еще двух административно-деловых корпусов - 7-го и 8-го - начнется в 2023 году, девелопер обозначает его как "второй этап второй очереди проекта". А параллельно запланирована реализация третьей очереди - строительство отеля класса "4 звезды". Концепция проекта изначально не предполагала гостиницы "по высшему разряду", поскольку рассчитана она прежде всего на деловой туризм. Однако при этом авторы проекта стремятся обеспечить будущим постояльцам максимально возможный комфорт и не исключают, что отель будет пользоваться спросом не только у командировочных, но и у отпускников.

- По всем прогнозам, туристический бизнес Петербурга восстановится к 2023 - 2024 году, - отметил генеральный директор "Гостиничной компании" Алексей Карелов, - и вот тогда мы выстрелим.

В инфраструктуру отеля будет входить ресторан и конференц-зал, который обеспечит загрузку в низкий сезон. А вот парковку предполагается обеспечить за счет офисных зданий. Тем более, что даже у второй очереди ее вместительность достаточно велика: 784 машиноместа, то есть одно на 75 офисных "квадратов". Транспортную доступность комплекса в будущем обеспечит также новая станция метро "Суворовская", выход из которой планируется разместить в сквере Галины Старовойтовой, в шаговой доступности от комплекса. А пока от двух ближайших станций метро до Невской Ратуши регулярно курсируют бесплатные шаттлы.