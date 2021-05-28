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28.05.2021 20:44
Рубрика: Культура

Театр "Человек" представит в Петербурге новое прочтение Достоевского

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербург приезжает на гастроли Московский драматический театр "Человек", созданный режиссером Людмилой Рошкован, ныне возглавляемый известным актером и режиссером Владимиром Скворцовым.
Спектакль "Кроткие". Фото: Пресс-служба Московского театра "Человек" Спектакль "Кроткие". Фото: Пресс-служба Московского театра "Человек"
Спектакль "Кроткие". Фото: Пресс-служба Московского театра "Человек"

Спектакль "Кроткие" поставлен по "фантастическому рассказу" Федора Достоевского "Кроткая", "изумительной вещи", "одного из самых мощных его творений". В 2018 году стал первым в объявленном театром направлении по актуализации русской классики, показан на нескольких театральных фестивалях, вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". Французский критик Жан-Пьер Тибода назвал "Кротких" настоящим современным прочтением Достоевского.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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На сцене - трое: герой (Владимир Скворцов), психотерапевт (Светлана Свибильская) и ее ассистент - кавказец (Мурадин Хуранов). Четвертый персонаж - бывшая супруга героя, но она на сцене так и не появится, однако ее присутствие будет ощущаться постоянно. Кто же из них "кроткий" - предстоит решить зрителям.

Как рассказал "РГ" режиссер спектакля Владимир Скворцов, на репетициях присутствовал психотерапевт, который помогал правильно расставлять акценты. "Для многих психоанализ и Достоевский находятся в одном измерении, а когда психологами разбирается та или иная ситуация, поступки героев автора даже ставятся в пример, вот почему мы решили монолог героя перевести в диалог. Мне хотелось сделать спектакль жесткий, смешной и одновременно страшный, современный и актуальный для зрителей. Тема внутреннего абьюза сейчас вызывает особый интерес".

Действие спектакля происходит в течение нескольких сеансов у психотерапевта, которого герой регулярно посещает, желая осознать, отчего его покинула жена. По сути, на глазах у зрителей разворачивается полудокументальный сеанс психотерапии, постепенно переходящий в "абсолютный театр". При этом, как говорят создатели, "Кроткие" - это не "осовременивание" текста великого писателя, а попытка вступить с ним в диалог из первой половины XXI века.

Спектакль сыграют 31 мая на сцене Камерного Театра Малыщицкого.

Тем временем

30 мая спектакль "The Dumb Waiter /Немой официант", недавняя премьера театра "Человек" по пьесе Гарольда Пинтера (режиссер Юрий Муравицкий), участвует в программе XXII международного театрального фестиваля "Радуга", который открылся в Петербурге.

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