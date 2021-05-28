В Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов

В Петербурге создадут единый центр по вопросам работы кикшеринга - сервиса аренды самокатов.

Как сообщает городской комитет по транспорту, планируется заключить соглашение между ведомством и кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил использования самокатов в Северной столице.

Многие компании уже ввели такие требования для своих клиентов, как ограничение скорости до 15 километров в час на Невском проспекте и на других оживленных территориях города. Сервисы кикшеринга проводят работу по удалению самокатов с узких тротуаров, от станций метро и остановок общественного транспорта. Все компании запретили размещать электросамокаты на Дворцовой площади.

К нарушителям правил планируется применять штрафные санкции. Если клиент систематически игнорирует правила, его внесут в единый "черный список" - он больше не сможет взять самокат напрокат.

В соглашении компаний кикшеринга с комитетом по транспорту собираются указать все требования к операторам и зоны для размещения самокатов.

Обсуждается возможность предоставлять эту услугу по паспорту только людям 18 лет и старше. Кроме того, каждый самокат планируют оснастить видимым идентификационным номером, чтобы его можно было распознать на камерах наблюдения. Сейчас этот номер, указанный на рамах самокатов, плохо читается.