В Поморье возбудили дело из-за отравления 17 воспитанников детсада

В городе Котласе Архангельской области 17 воспитанников детского сада №11 "Земляничка" заразились кишечной инфекцией.

Как сообщил СК региона, по этому факту возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание или отравление.

Состояние всех заболевших детей оценивается удовлетворительное. Двое из них лечатся в инфекционном отделении стационара, остальные находятся дома.

Детский сад временно закрыли. Свое расследование проводит региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты осмотрели помещения садика, взяли пробы продуктов, из которых готовилась еда для детей.

Прокуратура области также выясняет, насколько безопасными были условия в детском саду и достаточную ли медицинскую помощь получили заболевшие воспитанники.