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28.05.2021 18:41
Рубрика: Происшествия

Экс-проректор Севастопольского госуниверситета осужден за взятку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Бывшему проректору Севастопольского государственного университета Владиславу Большенко вынесен приговор за получение взятки в особо крупном размере. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

- С декабря 2019 года по февраль 2020 года проректор вуза получил 5,5 миллиона рублей за оказание содействия подрядчику при заключении контрактов на строительство и реконструкцию учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, Большенко был задержан в марте 2020 года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при получении от предпринимателя второй части взятки в размере 2,4 миллиона рублей. Еще 3,1 миллиона проректор получил в декабре 2019 года. Он пообещал подрядчику за взятку не расторгать контракты в случае нарушения сроков, а также пролонгировать договоры с условием, что в дальнейшем ему будут передавать пять процентов всех платежей. После задержания Большенко написал явку с повинной.

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Бывший проректор также на шесть лет лишен права занимать государственные и муниципальные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно хозяйственных обязанностей. Деньги, полученные преступным путем, взысканы с него в доход государства.

Сообщается, что осужденный был взят под стражу в зале суда. Он может обжаловать приговор в законодательно установленные сроки.

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