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28.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал условия повышения летних цен в санаториях

Текст: Евгений Гайва
Стоимость отдыха в российских санаториях летом 2021 года начнет повышаться, если для туристов не будет открыта Турция, рассказал "РГ" президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

"Пока цены по сравнению с 2019 годом не поднялись, ценовая политика находится в разумных пределах. Но все будет зависеть от того, откроют ли для туристов Турцию, Египет, Тунис и другие зарубежные страны. Если зарубежные курорты откроются, то цены заметно не взлетят", - сказал Разумов. Спрос на санатории очень большой, так что рост цен в целом неизбежен, отметил он.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Больше всего подорожает отдых на морских курортах. Сейчас загрузка многих санаториев достигает 100 процентов. Больше всего загружены курорты Краснодарского Ставропольского, Алтайского краев, Крыма, северо-западной части страны, Башкирии и Татарстана, рассказал Разумов.

В среднем путевка на три недели в санаторий стоит более 100 тысяч рублей на человека. По словам Разумова, прибыль санаториев зачастую зависит от туроператоров. "Преференции получают перевозчики и туроператоры, а санатории довольствуют минимальными доходами", - отметил Разумов. Управление санаториями сетями отелей также вряд ли поможет развивать санаторно-курортный комплекс, считает он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что сеть "Ателика", объединяющая в основном отели для семейного отдыха с системой "все включено", взяла в управление санаторий в Брянской области. Открыть его планируется к концу июля после обновления инфраструктуры. Представители сети поясняют, что у клиентов их отелей все более востребовано лечение. В санатории планируется совместить лечение, оздоровление и развлечения.

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