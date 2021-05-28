Холодный раздел принесет в Крым ливни и крупный град

МЧС по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение о надвигающемся на полуостров холодном атмосферном фронте, который в выходные дни принесет сильные ливни с градом. Об этом сообщила пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причиной ухудшения погоды станут сформировавшиеся в акватории Баренцева моря холодные воздушные массы, которые уже захватили Европу и сейчас движутся на русскую равнину, а к выходным охватят и Причерноморье.

- Днем и до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - предупредили крымские синоптики. - Температура воздуха днем понизится на два-четыре градуса, до 24 градусов в дневные часы.

В отдельных районах полуострова за сутки может выпасть до 25 миллиметров осадков. Обещает быть дождливым и начало будущей недели.