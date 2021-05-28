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28.05.2021 13:11
Рубрика: Общество

Холодный раздел принесет в Крым ливни и крупный град

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

МЧС по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение о надвигающемся на полуостров холодном атмосферном фронте, который в выходные дни принесет сильные ливни с градом. Об этом сообщила пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Причиной ухудшения погоды станут сформировавшиеся в акватории Баренцева моря холодные воздушные массы, которые уже захватили Европу и сейчас движутся на русскую равнину, а к выходным охватят и Причерноморье.

- Днем и до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду, - предупредили крымские синоптики. - Температура воздуха днем понизится на два-четыре градуса, до 24 градусов в дневные часы.

В отдельных районах полуострова за сутки может выпасть до 25 миллиметров осадков. Обещает быть дождливым и начало будущей недели.

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