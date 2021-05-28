В Керчи при падении двух автомобилей с моста погиб человек

В Керчи в результате падения с Горьковского моста автомобилей Volkswagen Polo и Kia Rio погиб водитель первой из иномарок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, автокатастрофа произошла, когда водитель Volkswagen, ехавший со стороны улицы Фурманова, не справился с управлением. Машину занесло, и она столкнулась с попутно двигающимся слева Kia Rio.

- После удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и, сбив ограждение, упали с мостового сооружения, - рассказали подробности в МВД.

Kia Rio после падения перевернулась на крышу и повредила трубу газопровода. Водитель Volkswagen Polo погиб. Водитель автомобиля Kia и его пассажирка не пострадали и отказались от помощи медиков. На месте работает следственно-оперативная группа УМВД России по Керчи. Назначены автотехнические и трассологические экспертизы, которые позволят установить точную причину ДТП.