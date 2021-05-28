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28.05.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

В Керчи при падении двух автомобилей с моста погиб человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи в результате падения с Горьковского моста автомобилей Volkswagen Polo и Kia Rio погиб водитель первой из иномарок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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По предварительной информации, автокатастрофа произошла, когда водитель Volkswagen, ехавший со стороны улицы Фурманова, не справился с управлением. Машину занесло, и она столкнулась с попутно двигающимся слева Kia Rio.

- После удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и, сбив ограждение, упали с мостового сооружения, - рассказали подробности в МВД.

Kia Rio после падения перевернулась на крышу и повредила трубу газопровода. Водитель Volkswagen Polo погиб. Водитель автомобиля Kia и его пассажирка не пострадали и отказались от помощи медиков. На месте работает следственно-оперативная группа УМВД России по Керчи. Назначены автотехнические и трассологические экспертизы, которые позволят установить точную причину ДТП.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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