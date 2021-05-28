В Крыму начальника оружейного склада МВД уличили в распродаже арсенала

Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника склада вооружения ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК", который уличен в хищении и сбыте огнестрельного оружия и комплектующих к нему. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи Главного следственного управления СК и оперативники отдела собственной безопасности регионального управления МВД изобличили руководителя оружейного склада в мае 2020 года. Полицейский функционер, превративший свою ответственную должность в доходное место, был задержан и заключен под стражу, где находится до сих пор. В отношении него были возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ - 160, 222 и 226. Они предусматривают ответственность за присвоение казенного имущества, хищение оружия и боеприпасов к нему, а также их незаконный сбыт.

Как уточнили в пресс-службе СК по Республике Крым, преступной деятельностью начальник оружейного склада занялся еще в 2018 году и распродавал арсенал в течение двух лет.

- Имея беспрепятственный доступ на склад, он похищал оружие, поступившее из подразделений полиции на утилизацию, боеприпасы, обмундирование, а также поступившее от граждан на временное хранение оружие, - пояснили в пресс-службе. - Среди присвоенного также значилась раритетная винтовка Мосина образца 1891/1930 годов. Похищенное обвиняемый сбывал знакомым. Причем, с некоторыми он рассчитывался стволами за свои финансовые долги.

СК опубликовал кадры оперативно-следственных действий, во время которых уже подследственный полицейский приводит оперативников к одному из тайников с ворованным оружием. Схроны оружейный бизнесмен устроил под деревьями в лесных массивах в Ялте и в Симферопольском районе полуострова. Все изъятые стволы и боеприпасы привлечены в качестве вещдоков к материалам уголовного дела. Управление по расследованию особо важных дел установило, что всего полицейский похитил более 150 единиц оружия.