В Крыму начнут прививать от коронавируса вакциной "КовиВак"

Новости

Путин объявил о запуске первого блока АЭС в Беларуси в июне 19:09
Минфин: Золото на средства ФНБ не будут покупать напрямую 19:03
Лукашенко привез Путину документы о ситуации вокруг Беларуси 19:01
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса 18:53
Актриса и певица Лорина Камбурова умерла в 30 лет от COVID в Москве 18:34
Восемь водоемов в столице готовы к открытию купального сезона 18:30
Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи 18:25
Умер исполнитель роли Дориана Грея Шейн Брайант 18:25
СК Беларуси: В Минск поступило несколько сообщений о минировании рейса Ryanair 18:16
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей 18:10
В Подмосковье фельдшер "скорой помощи" спас тонущих в пруду детей 18:09
Необычные мастер-классы пройдут в летние смены в Морском центре в Москве 18:03
Украина внесла в "черный список" еще 7 артистов из РФ 17:52
Эксперт оценил введение требований по энергоэффективности товаров в госзакупках 17:44
В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно 17:38
В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе". 17:36
"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов 17:32
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии 17:26
МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе 17:16
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока" 17:14
В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей 17:02
Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года 16:50
"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига" 16:41
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 16:33
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 17:48
Рубрика: Общество

В Крыму начнут прививать от коронавируса вакциной "КовиВак"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК

Министерство здравоохранения РК распределило среди медучреждений, где проводят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, первые дозы вакцины "КовиВак". Об этом со ссылкой на главы ведомства сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: iStock
В Крыму антиковидные ограничения продлили до 1 июля

По словам министра, поступившие 3120 доз иммунобиологического препарата позволят привить 1560 человек (вакцину вводят два раза с интервалом в 14 дней). В министерстве напомнили, что "КовиВак" разработан федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Вакцина противопоказана при серьезной поствакцинальной реакции или осложнении на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе, при аллергии, беременности и периоде грудного вскармливания, а также возрасте до 18 лет. Также к временным противопоказаниям отнесены острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Таким образом, теперь крымчан могут вакцинировать тремя препаратами для профилактики коронавируса: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

По оперативным данным Минздрава республики, первый этап вакцинации в Крыму уже прошли 224079 человек, в том числе второй компонент вакцины получили 166429.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
ФСБ задержала в Саратове участников украинской радикальной группировки
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией