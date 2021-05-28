В Крыму начнут прививать от коронавируса вакциной "КовиВак"

Министерство здравоохранения РК распределило среди медучреждений, где проводят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, первые дозы вакцины "КовиВак". Об этом со ссылкой на главы ведомства сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам министра, поступившие 3120 доз иммунобиологического препарата позволят привить 1560 человек (вакцину вводят два раза с интервалом в 14 дней). В министерстве напомнили, что "КовиВак" разработан федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Вакцина противопоказана при серьезной поствакцинальной реакции или осложнении на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе, при аллергии, беременности и периоде грудного вскармливания, а также возрасте до 18 лет. Также к временным противопоказаниям отнесены острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Таким образом, теперь крымчан могут вакцинировать тремя препаратами для профилактики коронавируса: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

По оперативным данным Минздрава республики, первый этап вакцинации в Крыму уже прошли 224079 человек, в том числе второй компонент вакцины получили 166429.