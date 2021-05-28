В правительстве Крыма объяснили видео с человеком, вышедшим "из шкафа"

Появившийся во время видеотрансляции в рамках совещания о реализации инфраструктурных проектов в Крыму якобы из шкафа первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог РК Алексей Петряков на самом деле переходил из одного кабинета в другой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе учреждения.

Шкаф-купе без задней стенки оказался прислонен к стене, причем дверца шкафа располагалась напротив входной двери в другой кабинет. Таким образом, чтобы пройти из соседнего помещения в комнату, где проходило совещание с участием министра транспорта Крыма Евгения Исакова, нужно было отодвинуть и дверцу шкафа.

Когда во время обсуждения Петряков попытался войти в кабинет с министром, у некоторых зрителей видеотрансляции создалось впечатление, что он появился из шкафа. Первый замдиректора Службы автомобильных дорог Крыма планировал поучаствовать в совещании, поскольку там затрагивались темы, которые входят в круг его профессиональных интересов.