В Сочи проверят информацию об избиении матерью детей в отеле

В Сочи полиция проводит проверку информации из соцсетей о том, что в одном из отелей женщина якобы избивала двух приемных девочек-близнецов и связывала их полиэтиленовыми пакетами. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент известно, что служба безопасности этого курортного отеля вызвала полицию после того, как узнала о подобном обращении с детьми. Со слов представителя гостиницы, которые были опубликованы в интернете, женщина приехала на отдых в Сочи с тремя приемными детьми: 10-летними девочками-близнецами с отставанием в развитии и шестилетним мальчиком. Однажды горничная отеля, зайдя в номер для уборки, увидела девочку, у которой были связаны руки. При этом приемная мать ребенка была на обеде с двумя другими детьми.

Также выяснилось, что постояльцы соседнего номера гостиницы жаловались на детские крики за стеной, а мальчик во время опроса рассказал, что приемная мать якобы избивает девочек-близнецов.

Правоохранители обещают рассказать подробнее об этом инциденте после завершения проверки.