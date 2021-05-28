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28.05.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Волгограде в салоне машины обнаружены тела мужчины и школьницы

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Дзержинском районе Волгограда в салоне припаркованной машины обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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Автомобиль отечественного производства с прицепом находился поблизости от въезда на промышленную торговую базу. Тела погибших обнаружили рабочие, обратившие внимание на подозрительную машину.

Сейчас проводится доследственная проверка. По предварительным данным, со слов родственников погибших, они приехали в Волгоград для закупки товара в продуктовый магазин еще 24 мая. При них найдены деньги, банковские карты и документы.

Для установления причин смерти мужчины и девушки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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