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28.05.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

Жителя Ростовской области оштрафовали за комментарий в интернете

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Южном окружном военном суде вынесен приговор жителю Ростовской области за неуместные комментарии в интернете, которые потянули на статью. За такое поведение подсудимому назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. А также наложено ограничение на два года на деятельность, связанную с администрированием сайтов.

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Как уточнили в пресс-службе суда, находясь на рабочем месте в Таганроге, подсудимый разместил в сети текстовые комментарии и графическое изображение, "имеющие лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма".

Свою вину подсудимый признал. Однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в определенном законом порядке.

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