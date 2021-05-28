Жителя Ростовской области оштрафовали за комментарий в интернете

В Южном окружном военном суде вынесен приговор жителю Ростовской области за неуместные комментарии в интернете, которые потянули на статью. За такое поведение подсудимому назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. А также наложено ограничение на два года на деятельность, связанную с администрированием сайтов.

Как уточнили в пресс-службе суда, находясь на рабочем месте в Таганроге, подсудимый разместил в сети текстовые комментарии и графическое изображение, "имеющие лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма".

Свою вину подсудимый признал. Однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в определенном законом порядке.