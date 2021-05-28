Двух жителей Челябинска осудили на 12 лет за содействие террористам

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор двум жителям Челябинска, обвиняемым в участии в террористической организации и в содействии терроризму, сообщили в пятницу в УФСБ по Челябинской области.

- Суд приговорил уральцев к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима, - рассказала представитель управления Марина Горлевская.

Осужденные, по данным силовиков, являются активными членами международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной на территории России Верховным Судом.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранительные органы нашли и изъяли символику террористической группировки, печатные материалы, которые пропагандировали незаконную деятельность, и электронные носители информации, которые использовались для совершения преступлений.