Историк уверен: Кавказ в этом году станет туристической классикой

В летнем сезоне этого года Кавказ станет туристической классикой, уверен историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко.

"Со всеми ограничениями на выезд за границу, - рассказал он корреспонденту "РГ", - люди начнут открывать для себя Россию и радоваться, какая у нас разнообразная страна. Потенциал внутреннего туризма и в России в целом, и на Урале в частности, огромен. Вокруг очень много интересного!"

Андрей Ермоленко - активный участник сообщества "Ural Travellers. Уральские покатушки". "Тюленьему" отдыху на пляже и турецкому all inclusive он и его друзья предпочитают путешествия за рулем. В конце апреля "покатушки" стартовали на Кавказ: Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье. И потом обратно - на Урал через Минводы, Волгоград и Самару.

"РГ" расспросила Андрея Ермоленко и одного из основателей сообщества Ural Travellers Вячеслава Пестрикова, как стать автопутешественником.

Москвичи догонят в Волгограде

Вячеслав Пестриков (на фото – слева) и Андрей Ермоленко: Среди нас есть медики, адвокаты, юристы и чиновники. Фото: Татьяна Андреева

"Уральские покатушки" появились в 2018 году. Поначалу это была небольшая компания единомышленников, которые вместе путешествовали по Уралу и за его пределами. А потом делились впечатлениями в соцсетях. Сегодня их чат в вотсапе объединяет несколько сотен человек, а группа в Фейсбуке - больше 1700.

Андрей, Вячеслав! Вы принципиально не пользуетесь услугами турфирм?

Вячеслав Пестриков: Так в этом весь кайф - придумать и организовать все самим.

Андрей Ермоленко: Мы знаем, например, Урал, пожалуй, даже лучше, чем турфирмы. Потому что объединяем знания историков, геологов, юристов, журналистов и других людей, которые изучают регион с профессиональной стороны.

Я подбираю культурные достопримечательности, музеи, памятники истории по пути. Друзья, связанные с геологией, с удовольствием покажут и расскажут про уникальный разрез, месторождение, про копи драгоценных или поделочных камней.

Вячеслав Пестриков: Профессиональный состав у нас действительно самый разный: историки, медики, адвокаты, журналисты, юристы, чиновники.

Как выбираете маршруты?

Вячеслав Пестриков: Любой участник группы может кинуть идею в соцсетях, проработать стоянки, координаты. Ему помогают админы. Понимаете, это ведь хобби. Почти все в Ural Travellers - люди работающие, занятые.

Андрей Ермоленко: Потом тщательно прорабатываем маршрут накануне поездки. Наш план поездки - это четкий график перемещений с точным временем и километражом. Остановки для обедов, заправок топливом, посещение достопримечательностей и ночевки - учтено все. В дальних поездках мы всегда заранее четко знаем, где мы будем находится в конкретное время конкретного дня.

С вами путешествуют в основном уральцы?

Вячеслав Пестриков: Нет, мы даже не всегда географию участников можем отследить. Весь Большой Урал и даже Москва. Люди могут прилететь в Екатеринбург и здесь присоединиться к маршруту.

Андрей Ермоленко: Нам очень помогает планирование тайминга поездки. Например, мы знаем, что на южной окраине Волгограда утром второго мая к нам присоединятся несколько экипажей из Москвы. И мы все вместе дальше поедем в Дагестан.

Без маржи и комиссии

На маршрут иногда выходит до 15 машин, а иногда – только одна. Фото: Из личного архива Вячеслава Пестрикова

Вы чаще ездите по местам, где обычная легковушка не пройдет, а только внедорожник?

Вячеслав Пестриков: Когда формируем маршрут, пишем рекомендации участникам: любой автомобиль, кроссовер или внедорожник. Поездка с детьми либо без. Какие ожидаются перепады высот и протяженность пешеходного маршрута, чтобы все это люди учитывали, прикидывали свои силы.

Сколько машин обычно отправляется в поездку?

Вячеслав Пестриков: От одной-двух до 15. В поездках выходного дня, как правило, много экипажей, в дальних - меньше. Например, на двух машинах мы в 2019 году совершили путешествие в Западный Казахстан: до Мангистау и плато Устюрт. В поездку длиной 10 тысяч километров через Грузию до Турции и обратно тоже ездили двумя экипажами.

Вы прикидывали: дешевле ваши поездки получаются, чем организованный тур?

Вячеслав Пестриков: Конечно, дешевле. Ведь у нас нет маржи, комиссии, агента. Тратим только на бензин, стоянки, еду. А за качество отвечаем сами.

Я правильно понимаю, это больше спартанский отдых?

Андрей Ермоленко: Вовсе нет. Можем и в палатках на берегу моря остановиться, и в благоустроенных гостиницах. Или снять квартиру.

Сколько в прошлом году вы совершили поездок?

Андрей Ермоленко: 2020-й был не очень показателен, но мы съездили на Алтай, в Крым, Самару, на Черное море и на реку Обь. Много путешествовали по Уралу. Ежегодный пробег моего автомобиля - около 50 тысяч километров.

У вас нет мысли оформить "Покатушку" как туристическую компанию?

Вячеслав Пестриков: Нет. Эта группа никогда не будет платной. Это просто сообщество единомышленников.

Советы начинающим

У каждого - свои "покатушки". Фото: Из личного архива Вячеслава Пестрикова

С чего посоветуете начать подготовку к путешествию?

Вячеслав Пестриков: Начинать лучше со 150 километров вокруг точки базирования, с поездок выходного дня. Понять, нравится это или нет.

Андрей Ермоленко: Второй шаг - средняя по дальности поездка, которая поможет вам понять, насколько комфортно вы чувствуете себя за рулем пять-шесть часов подряд. Далеко не каждый готов к таким поездкам, как и члены его семьи. Для нас, например, и десять тысяч километров уже не проблема, а для кого-то и 500 километров - за гранью фантастики.

Как стать членом Ural Travellers?

Вячеслав Пестриков: Найти нашу группу в соцсетях и подать заявку.

Вступить в группу может только владелец авто?

Вячеслав Пестриков: Не обязательно, до пандемии и пассажиров брали, составляли сборные экипажи.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.