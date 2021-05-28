Льготная аренда жилья появится еще в двух городах

Проекты льготной аренды жилья планируется запустить еще в двух городах. Об этом рассказал журналистам заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Первый дом с льготной арендой запущен в Воронеже. Ряд жителей платит за проживание только 20% от рыночной ставки, остальное компенсируют ДОМ.РФ и региональные власти. Так, за аренду однокомнатной студии жители должны вносить 2,9 тыс. рублей в месяц при рыночной цене в 14,6 тыс. Скидки предоставляются льготникам - работникам бюджетной сферы. Под проект передана 41 квартира в новостройке из 165. Остальные сдаются на рыночных условиях.

"Пилот в Воронеже показал заинтересованность региональных властей в этой программе и ее пользу для жителей. Программа позволяет привлекать в регион квалифицированные кадры", - сказал Филиппов. Аналогичные воронежскому проекты вскоре будут реализованы и в других регионах страны. В частности, в 2023 году проекты арендного жилья с льготной программой ДОМ.РФ планирует запустить в Екатеринбурге и Тюмени.