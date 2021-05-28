На Среднем Урале запретили ходить в лес из-за опасности пожаров

С 28 мая по 10 июня в Свердловской области ограничено посещение и въезд машин в леса. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Евгений Куйвашев, передает департамент информационной политики региона.

- Ограничение не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и проезд транспортных средств через земли лесного фонда по автомобильным дорогам общего пользования с соблюдением правил пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

Как пояснила "РГ" пресс-секретарь департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Ирина Ошуркова, постановление касается всех лесов области, нельзя гулять и ходить в походы. Под запрет на посещение попадают и особо охраняемые природные территории - попасть в парк или заповедник с таким статусом не получится.

- В УрФО работает больше полутора тысяч патрульных групп, которые состоят из сотрудников лесной охраны, МВД, МЧС. С начала пожароопасного сезона 569 лиц привлечено к ответственности. Наложено штрафов на сумму 7,5 миллионов рублей. Выявлено пять виновников пожаров, по ним в суде будут рассматриваться уголовные дела. Будут взыскиваться не только штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, но и возмещение ущерба - это огромные суммы. Лучше оставаться дома, - подчеркнули в лесном департаменте.

Отмечено, на сегодня в области нет действующих пожаров, но за последнюю неделю возгорания были потушены на территории Екатеринбурга, а также Березовского, Гаринского, Ивдельского, Туринского городских округов, Таборинского сельского поселения. Всего с начала года ликвидированы 520 пожаров общей площадью более 23570 гектаров. Из них 413 возникли по вине людей.