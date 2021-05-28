На Урале раскрыли двойное убийство 20-летней давности

В Свердловской области удалось раскрыть убийство двух женщин, совершенное еще в 2001 году. Помогла молекулярно-генетическая экспертиза. Оказалось, что преступник уже отбывает пожизненный срок.

Первая жертва - 81-летняя пенсионерка - погибла 24 мая 2001 года в Первоуральске: вечером неизвестный забрался к ней домой, избил до смерти, после чего впустил в квартиру своего сообщника. Добыча их составила 700 рублей.

Второй эпизод имел место в том же году в Екатеринбурге. "В ночь с 23 на 24 августа на пересечении улиц Металлургов и Викулова было совершено разбойное нападение на 31-летнюю женщину. Она вырвалась и попыталась скрыться, но погибла от рук злоумышленника. Он похитил золотую цепочку, 200 рублей и женскую сумочку", - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Как пояснил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Георгий Койнов, изначально установить личность нападавшего не удалось, но в 2020 году межведомственная группа по раскрытию преступлений прошлых лет проанализировала материалы уголовных дел, и обнаружила вещдоки, которые помогли выяснить правду.

Дополнительные экспертизы (в частности, молекулярно-генетическая) позволили получить доказательство причастности обвиняемого к этим преступлениям.

"Им оказался рецидивист с большим количеством статей УК, в том числе - убийство, разбой, незаконный оборот оружия или боеприпасов, угроза убийством, кража и так далее. Он уже находится в местах лишения свободы: в 2002 году его осудили пожизненно. Два новых эпизода пополнят список его злодеяний", - сообщил пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

Фигурант 1977 года рождения обвиняется в убийстве. Он уже признался в содеянном. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский облсуд.