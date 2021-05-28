В югорской деревне Ярки открылась морошковая ферма

Сегодня в деревне Ярки Ханты-Мансийского района Югры открылась морошковая ферма.

Этот проект по выращиванию уникальной, богатой витаминами северной ягоды в 2020 году победил в конкурсе на предоставление гранта "Агростартап", организованном Департаментом промышленности Югры. Автор бизнес-идеи фермер Сергей Васильев получил на реализацию своей разработки три миллиона рублей.

В день открытия фермы саженцы морошки уже апробированного и районированного для Югры сорта высадили в маточник. Витаминная северная ягода будет выращиваться на плантации по финской технологии в промышленных масштабах.

Как отмечает Сергей Васильев, проект очень перспективный. Ведь в природных условиях столько морошки не собрать. Это очень трудоемко, дорого, к тому же если ягоды собрать много, это будет угрожать состоянию экосреды. Возможности фермы, напротив, можно сказать, не ограничены. Производство можно год от года расширять. Показательно, что Сергею Васильеву поступило уже несколько предложений по приобретению саженцев ягоды из разных регионов России.

Воплотить проект в жизнь помог Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры. Специалисты центра разработали бизнес-план организации морошковой фермы, оказывали консультационную поддержку при реализации проекта.

Отметим, сегодня именно фермеры производят более половины всей сельскохозяйственной продукции в регионе. Этому способствует и реализация Федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Господдержка включает в себя мероприятия по развитию растениеводства, животноводства, производства рыбной продукции, заготовки и переработки дикоросов, а также улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов, живущих и работающих на селе. Кроме того, сегодняшняя Югра ориентирована на повышение качества жизни в сельской местности в целом и в части социального устройства и по линии развития инженерной инфраструктуры.

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В Югре в эти дни проходит первый двухнедельный цикл онлайн-курса "Сити-фермер Югры-2021" для жителей и предпринимателей Югры.

- Югра стала первым регионом в России, где проходит обучение новому направлению в сельском хозяйстве - сити-фермерству, - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев в ходе открытия обучающего курса. Это точечное земледелие, органическое производство агрокультур и персонализированное питание. Сити-фермерство экономит ресурсы, пространство, а урожайность не зависит от погодных условий. И это главное преимущество в нашем регионе с высокорисковым земледелием.

Участниками обучающего курса стали жители региона, выразившие желание повысить свои компетенции в выращивании агрокультур во дворе, в гараже, на балконе, представители предприятий HoReCa, действующие предприниматели.

Курс направлен на тех, кто готов научиться круглогодично выращивать овощи, ягоды и грибы, в том числе в домашних условиях. Обучение также могут пройти и предприниматели, планирующие запустить новый бизнес или создать "зеленый" кооператив. В ходе восьми обучающих модулей слушатели разработают пошаговый план запуска сити-фермы, изучат возможности кооперации в сити-фермерстве в части увеличения рынка сбыта и доходности продукции.