В югорской деревне Ярки открылась морошковая ферма

Новости

Названы изделия, которые наносят наибольший вред экологии 13:05
Названы регионы с самыми дорогими новостройками 13:04
Путин встретится с Лукашенко ближе к вечеру 13:00
Вакцинация в Сербии снизила заболеваемость в 12 раз 12:57
Полиция начала проверку после драки с участием актера Котлярова 12:55
Путин поздравил Асада с победой на выборах 12:55
Минстрой прорабатывает вопрос привлечения заключенных к работе на стройках 12:52
На российские стройки планируют привезти 300 тысяч мигрантов 12:49
Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи 12:49
Оперштаб: Еще 2998 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:37
В Крыму антиковидные ограничения продлили до 1 июля 12:33
В Индии зарегистрированы случаи заражения опасной "желтой плесенью" 12:29
В Подмосковье машина сбила женщину и ребенка на остановке 12:26
В Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов 12:24
Украина закроет воздушное пространство для Беларуси 12:20
Минвостокразвития: Азиатские страны заинтересовались СМП 12:17
Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном 12:17
Росавиация выдала авиакомпаниям России допуски на рейсы в 19 стран 12:13
Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили на первый месяц лета 12:10
"Ахмат" отстранил от тренировок трех игроков "молодежки" за потасовку 12:10
За пять лет отток населения с Дальнего Востока сократился в 2,2 раза 12:05
МИД КНР оценил подготовку доклада по COVID-19 в США 12:03
В Москве из-за проведения Кубка по триатлону перекроют движение 11:57
Лукашенко: СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность 11:53
МИД РФ: Заявления Запада по выборам в Сирии - вмешательство в дела страны 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 12:38
Рубрика: Власть

В югорской деревне Ярки открылась морошковая ферма

Текст: Елена Панова
Сегодня в деревне Ярки Ханты-Мансийского района Югры открылась морошковая ферма.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот проект по выращиванию уникальной, богатой витаминами северной ягоды в 2020 году победил в конкурсе на предоставление гранта "Агростартап", организованном Департаментом промышленности Югры. Автор бизнес-идеи фермер Сергей Васильев получил на реализацию своей разработки три миллиона рублей.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Оленевод из Югры выступил в ООН прямо с таежного стойбища

В день открытия фермы саженцы морошки уже апробированного и районированного для Югры сорта высадили в маточник. Витаминная северная ягода будет выращиваться на плантации по финской технологии в промышленных масштабах.

Как отмечает Сергей Васильев, проект очень перспективный. Ведь в природных условиях столько морошки не собрать. Это очень трудоемко, дорого, к тому же если ягоды собрать много, это будет угрожать состоянию экосреды. Возможности фермы, напротив, можно сказать, не ограничены. Производство можно год от года расширять. Показательно, что Сергею Васильеву поступило уже несколько предложений по приобретению саженцев ягоды из разных регионов России.

Воплотить проект в жизнь помог Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры. Специалисты центра разработали бизнес-план организации морошковой фермы, оказывали консультационную поддержку при реализации проекта.

Отметим, сегодня именно фермеры производят более половины всей сельскохозяйственной продукции в регионе. Этому способствует и реализация Федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Господдержка включает в себя мероприятия по развитию растениеводства, животноводства, производства рыбной продукции, заготовки и переработки дикоросов, а также улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов, живущих и работающих на селе. Кроме того, сегодняшняя Югра ориентирована на повышение качества жизни в сельской местности в целом и в части социального устройства и по линии развития инженерной инфраструктуры.

В тему

В Югре в эти дни проходит первый двухнедельный цикл онлайн-курса "Сити-фермер Югры-2021" для жителей и предпринимателей Югры.

Фото: Ольга Вяткина/vk.com/ov.vyatkina
Югорчанка победила в конкурсе интернет-коммуникаций

- Югра стала первым регионом в России, где проходит обучение новому направлению в сельском хозяйстве - сити-фермерству, - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев в ходе открытия обучающего курса. Это точечное земледелие, органическое производство агрокультур и персонализированное питание. Сити-фермерство экономит ресурсы, пространство, а урожайность не зависит от погодных условий. И это главное преимущество в нашем регионе с высокорисковым земледелием.

Участниками обучающего курса стали жители региона, выразившие желание повысить свои компетенции в выращивании агрокультур во дворе, в гараже, на балконе, представители предприятий HoReCa, действующие предприниматели.

Курс направлен на тех, кто готов научиться круглогодично выращивать овощи, ягоды и грибы, в том числе в домашних условиях. Обучение также могут пройти и предприниматели, планирующие запустить новый бизнес или создать "зеленый" кооператив. В ходе восьми обучающих модулей слушатели разработают пошаговый план запуска сити-фермы, изучат возможности кооперации в сити-фермерстве в части увеличения рынка сбыта и доходности продукции.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Лавров: Москва готова к нормализации отношений с ЕС, но Брюссель - нет
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности