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28.05.2021 15:56
Рубрика: Общество

В магистратуре уральского вуза начнут готовить медиаюристов

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
На Урале впервые ввели магистерское направления для обучения медиаюристов, рассказали "РГ" в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ). Поступить на это направление можно будет в этом году. Учиться там смогут не только выпускники профильного вуза, но и других образовательных учреждений с разным уровнем подготовки.
Через год многих юристов заменит новая информационная система

Законодательство в сфере медиа развивается активно, поэтому отрасли, по мнению экспертов, нужен "универсальный солдат" - специалист, который разбирается в правовых нормах печатных СМИ, интернет-изданий и даже в соцсетях. Вместе с преподавателями вуза читать лекции студентам будут сотрудники управления Роскомнадзора по УрФО.

- Мы собираемся готовить кадры с юридическими знаниями: студенты с помощью нашей программы смогут получить узкую специализацию, а журналисты - повысить квалификацию. Направление уникально тем, что объединяет разных участников рынка, - говорит Наталия Колобаева, доцент кафедры конституционного права, руководитель магистратуры "Юрист в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий" УрГЮУ.

По ее словам, таких "акул" медиа нечасто встретишь, а разбираться в праве необходимо. Кроме того, у магистрантов появится возможность практиковаться на реальных кейсах медиасообщества: университет заключил соглашение о создании Центра правовой поддержки журналистов с Домом журналистов Свердловской области.

На базе Центра начинающие специалисты будут проходить обучающие семинары, осваивать азы юриспруденции, достаточной для грамотного составления нормативных документов (допустим, редакционного устава), методических рекомендаций с учетом изменений в законодательстве, для помощи коллегам.

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