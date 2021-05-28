В тюменском аэропорту женщина покусала сотрудницу полиции

Уголовное дело в отношении жительницы Свердловской области завела полиция после инцидента в тюменском аэропорту Рощино.

Днем 23 мая 45-летняя фигурантка закурила в неположенном месте - у входа в здание воздушной гавани. Сотрудники транспортной полиции предложили нарушительнице проследовать с ними, чтобы составить протокол, но та отказалась и начала ругаться.

"В ходе личного досмотра женщина ударила одного представителя правоохранительных органов ногой, а вторую сотрудницу укусила за палец", - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".