РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Соглашение позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - сказал по итогам подписания глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Ранее сообщалось, что российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода "Пакистанский поток", который раньше назывался "Север-Юг". Со стороны России в строительство вложатся "Евразийский трубопроводный консорциум" и "Трубная металлургическая компания" (ТМК). У Пакистана будет контрольный пакет акций проекта - 74%.

Газопровод должен связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с северными областями страны. Запланированная мощность газопровода - 12,5 млрд кубометров в год.