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28.05.2021 12:13
Рубрика: Экономика

Росавиация выдала авиакомпаниям России допуски на рейсы в 19 стран

Текст: Евгений Гайва

Росавиация выдала новые допуски на регулярные рейсы российским авиакомпаниям в 19 стран, указано в приказе ведомства.

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Так, допуски выданы на полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Марокко, Черногорию, Хорватию, на Кипр, Кубу, Мальдивы, а также в Израиль, Сербию и другие страны. Всего выдано более 300 допусков.

Компания "Аэрофлот" получила допуски на рейсы в Ереван (Армения) из Минеральных Вод, Краснодара, Самары, Сочи, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, на рейсы в Гюмри (Армения), Агадир (Марокко) из Москвы, а также в Тель-Авив (Израиль), Белград (Сербия) из Санкт-Петербурга.

Компания S7 получила допуски на рейсы в Габалу, Ленкорань и Нахичевань (Азербайджан) из Москвы, в Баку, Гюмри, Ереван, Тель-Авив, Белград из других городов. Кроме того, авиакомпания получила допуски на рейсы из Москвы в Тирану (Албания), Эйлат (Израиль), Акабу (Иордания), Бейрут (Ливан).

При этом, как уточняют в Росавиации, решение о выдаче допусков не является само по себе основанием для возобновления полетов по международным маршрутам.

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