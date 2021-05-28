Роскосмос раскрыл доходы своих руководителей

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал за 2020 год 83,11 млн рублей. Об этом говорится в данных о доходах руководителей госкорпорации, размещенных на ее официальном сайте.

Там уточняется, что у Рогозина есть земельный участок площадью 2 545 кв. м и дом площадью 782,7 кв. м. Супруга главы Роскосмоса Татьяна заработала 2,8 млн рублей.

Что касается первых заместителей гендиректора, то больше других заработали Максим Овчинников и Юрий Урличич - 36,64 и 38,28 млн рублей соответственно. Председатель научно-технического совета Юрий Коптев показал доход в 59,24 млн рублей, но непосредственно в Роскосмосе он заработал 9,15 млн рублей.