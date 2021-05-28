Рособрнадзор оценит качество образования во всех муниципалитетах

Рособрнадзор к концу 2021 года проведет оценку качества образования во всех муниципалитетах страны, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

- К концу года мы оценим все муниципалитеты РФ. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик и увидеть на карте, в каком муниципалитете у него проблемы. Это оценка управленцев, которые должны выявлять и решать проблемы, - заявил он.

По словам Анзора Музаева, управленцы должны разобраться, что является причиной низкого качества образования в муниципалитете: педагогический состав, недостаточная материально-техническая база, проблемы в управлении или что-то иное. Он добавил, что эффективность работы муниципалитетов и школ нельзя оценивать исключительно по средним баллам. Важна объективность.

- Мы не хотим, чтобы это превратилось в поиск жертв и "наказательную историю" для директоров школ или учителей. Не должно быть так: жертва найдена, наказана, все отчитались, успокоились, а дети лучшего образования не получили, - подчеркнул Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора также рассказал о работе по оптимизации количества контрольных и проверочных работ в школах. "У некоторых школ по три подготовительных работы к сдаче ВПР. Есть еще и муниципальные, и региональные контрольные. Отсюда возникает лишняя нагрузка на учителей и, как результат, недовольство. Когда мы проводили анализ, на что жалуются учителя и что они считают административной нагрузкой, то 35% назвали контрольные работы, спущенные с различных уровней. Ориентируйтесь на наши ВПР и не проводите зря дополнительные измерения. Приведите это все в порядок", - сказал Анзор Музаев.

Он попросил руководителей муниципальных органов управления образованием провести анализ того, какой процент времени в их школах во всех параллелях приходится на проведение различных контрольных работ, и до начала нового учебного года скорректировать учебные планы.