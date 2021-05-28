Росприроднадзор констатировал отсутствие каких-либо новых утечек нефти в Республике Коми

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила отсутствие новой утечки нефти в Республике Коми.

Светлана Радионова: Мы не пропустим ни одного нарушения, но придумывать их там, где их нет, тоже не будем. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

27 мая предприятие "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщило о "грифонных проявлениях" в районе Усинского месторождения. Так называется естественное природное явление, когда на земную поверхность выходит горная порода из песка, глины, торфа, воды для поддержания пластового давления.

Его обнаружили во время планового обхода производственных объектов и расположенной рядом территории. Эксперты заверили, что для окружающей среды это природное явление не представляет опасности, так как горная порода является малотоксичной.

"Абсолютно точно сейчас из этого места ничего не течет, там остановлена добыча из 17 скважин. Нефтеотдача может быть из земли. Что подтекает из самой трубы, я очень сильно сомневаюсь", - сообщила глава Росприроднадзора.

Светлана Радионова отметила, что восстановительные работы контролируются Росприроднадзором.

"Мы не пропустим ни одного нарушения, но придумывать их там, где их нет, тоже, естественно, не будем", - подчеркнула Радионова.