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28.05.2021 15:28
Рубрика: В мире

Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве

Текст: Алексей Чуриков
Властям Украины выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокациями вокруг посольства России в Киеве. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.
Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС
Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

На Смоленской площади заявили, что в пятницу, 28 мая, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило. Ему был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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"26 мая у здания Посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в Посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД РФ, украинскому дипломату заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Москва потребовала от украинской стороны "принять, наконец, меры" по недопущению впредь подобных акций. Также Киев должен обеспечить условия для нормального функционирования российского диппредставительства, его безопасности и неприкосновенности. В ведомстве также сообщили, что посольством России в Киеве была направлена в МИД Украины соответствующая нота протеста.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины

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