Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве

На Смоленской площади заявили, что в пятницу, 28 мая, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило. Ему был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

"26 мая у здания Посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в Посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули в МИД РФ, украинскому дипломату заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Москва потребовала от украинской стороны "принять, наконец, меры" по недопущению впредь подобных акций. Также Киев должен обеспечить условия для нормального функционирования российского диппредставительства, его безопасности и неприкосновенности. В ведомстве также сообщили, что посольством России в Киеве была направлена в МИД Украины соответствующая нота протеста.