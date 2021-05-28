Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости

Для того, чтобы начать откладывать на старость прямо сейчас и реализовать свои планы до пенсии, почти половине россиян (43%) нужна зарплата от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и СберНПФ.

Почти 10% респондентов считают, что для создания пенсионных накоплений им хватит дохода в 50 тысяч рублей в месяц. Еще 19% устроит зарплата в 50-70 тысяч рублей, 14% смогут копить на пенсию, получая 150-200 тысяч, а 15% - более 200 тысяч рублей в месяц.

Лишь каждый пятый опрошенный ответил, что уже делает долгосрочные накопления, еще 30% планируют начать копить в ближайшее время.

Чаще всего на пенсии россияне хотели бы проводить время с семьей и внуками (31%), найти подработку намерены 29%. Посвятить пенсию путешествиям хотят 18% респондентов, 15% - открыть собственный бизнес, 12% мечтают переехать в другой город или страну, а еще 11% - заняться творчеством.

Всего в опросе приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.