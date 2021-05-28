Россияне назвали идеальные книги для чтения в отпуске

Россиян расспросили о книгах, которые с удовольствием можно прочесть в отпуске. В первой тройке предпочтений: произведение Джейн Остин "Гордость и предубеждение", роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и детективы Агаты Кристи.

"Следом идут книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и роман "Поющие в терновнике" Колин Маккалоу, за которые проголосовали 19,5% и 18,8% опрошенных соответственно, - со ссылкой на сервис Mybook пишет ТАСС. - Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи пользователей".

Свыше 45% россиян рассказали, что этим летом планируют читать больше обычного. 20% опрошенных собираются перечитывать классику, а 19% - уделить время литературе по саморазвитию. В топе самых популярных книг на этот сезон лидирует роман Фредерика Бакмана "Тревожные люди", за ним следуют "Город женщин" Элизабет Гилберт и "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхиной.

Опрос показал также изменение читательских привычек. В теплое время года больше читаются детективы, легкая "пляжная" литература и книги, которые поднимают настроение.